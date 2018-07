In mehreren westeuropäischen Ländern kommt es heute und morgen zu Streiks bei der Fluggesellschaft Ryanair.

Das Kabinenpersonal will die Arbeit niederlegen, um für höhere Löhne und Krankengelder zu demonstrieren. Betroffen von den Flugausfällen sind auch deutsche Passagiere. Am Flughafen Köln/Bonn fallen jeweils acht Starts und Landungen aus. In Berlin-Schönefeld wurden für die beiden Tage insgesamt sieben Verbindungen gestrichen. Auch an anderen deutschen Flughäfen muss vereinzelt mit Einschränkungen gerechnet werden.



Gestern kam es bereits zu Ausfällen bei Ryanair-Flugverbindungen zwischen Irland und Großbritannien. Die Fluggesellschaft streicht diese Woche auch in Belgien, Spanien und Portugal wegen des Streiks beim Kabinenpersonal insgesamt 600 Flüge.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.