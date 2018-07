Passagiere der irischen Fluggesellschaft Ryanair müssen sich auf weitere Streiks einstellen.

Die in Deutschland beschäftigten Piloten votierten in einer Urabstimmung für einen Arbeitskampf, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte in Frankfurt mit, die Zustimmung habe 96 Prozent betragen. Ein konkreter Streik-Termin wurde noch nicht mitgeteilt. Weiter hieß es, man habe dem Unternehmen eine Frist bis zum 7. August gesetzt, um ein "verhandlungsfähiges Angebot" vorzulegen.



Ryanair sieht sich seit Wochen Streiks verschiedener Gewerkschaften in Europa ausgesetzt. Mehrere Hundert Flüge mit zusammen mehr als 100.000 betroffenen Passagieren wurden bereits gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.