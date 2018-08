Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich auch in Deutschland wegen eines für Freitag geplanten Pilotenstreiks auf Flugausfälle und -verspätungen einstellen.

Allein 250 Flüge von und nach Deutschland wurden abgesagt, europaweit sind es 2.400 Verbindungen, wie das irische Unternehmen mitteilte. Von den Streichungen betroffene Kunden würden informiert und könnten kostenlos umbuchen. An den deutschen Flughäfen werde der Betrieb lediglich in Karlsruhe/Baden-Baden normal laufen, hieß es. Der Ausstand beginnt am Freitag um 3 Uhr früh und ist auf 24 Stunden angesetzt. Die Piloten streben einen Tarifvertrag an und wollen zudem eine bessere Bezahlung durchsetzen.



In den Niederlanden will Ryanair gerichtlich gegen etwaige Streiks der dortigen Piloten vorgehen. Außer in Deutschland und den Niederlanden wollen die Piloten auch in Belgien, Schweden und Irland die Arbeit niederlegen.