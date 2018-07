Das Kabinenpersonal der irischen Fluggesellschaft Ryanair setzt morgen seinen Streik fort.

Dabei werden voraussichtlich erneut zahlreiche Flüge von und nach Spanien, Belgien, Portugal und Italien ausfallen. Bereits heute hatte der Ausstand mitten in der Ferienzeit bei vielen Reisenden für Unmut gesorgt. Ärger herrschte vor allem wegen der kurzfristigen Streichung Dutzender Flüge an den Flughäfen Köln/Bonn und Berlin-Schönefeld.



Insgesamt ließ Ryanair europaweit um die 500 Verbindungen ausfallen. Außerdem kündigte die Gesellschaft wegen des Streiks Stellenverlagerungen in Niedriglohnländer an. Ab Ende Oktober werde die Flotte in Irland verkleinert. Damit sind 300 Stellen gefährdet.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.