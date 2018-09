Die Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair sind ergebnislos vertagt worden.

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, legte die irische Fluglinie in der zweiten Verhandlungsrunde kein neues Angebot vor. Vorrangig sei es in den Gesprächen außer um höhere Löhne um die Leiharbeit gegangen. Ryanair habe zugesagt, weitreichende Übernahmeangebote an Leiharbeitnehmer zu prüfen. Etwa 600 der 1.000 Flugbegleiter des Unternehmens sind als Leiharbeiter beschäftigt.