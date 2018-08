Bei der Fluggesellschaft Ryanair drohen die Piloten mit einem neuen Streik.

Wegen des Tarifstreits in mehreren Ländern wollen sie am Freitag kommender Woche die Arbeit niederlegen. Die irische Pilotengewerkschaft kündigte an, gleichzeitig mit den Kollegen aus Schweden und Belgien am 10. August streiken zu wollen. Auch in den Niederlanden und Deutschland werde es an diesem Tag voraussichtlich zu Ausfällen kommen. Ryanair hatte wegen vorangegangener Streiktage der Piloten angekündigt, insgesamt 300 Arbeitsplätze in der irischen Hauptstadt Dublin abzubauen; dort hat die Fluggesellschaft ihren Stammsitz.



Ein Gewerkschaftsvertreter sagte, die Drohung verstärke Streikbereitschaft der Beschäftigten zusätzlich. Den Vorschlag, einen externen Schlichter einzuschalten, wies Ryanair zurück. Im Juli hatte die Airline mehr als 1000 Flüge streichen müssen. Mehr als 200.000 Passagiere waren betroffen. Grund für die Streichungen waren neben den Streiks auch Personalengpässe und ungünstige Wetterlagen.