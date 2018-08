Mitten in der Urlaubssaison müssen sich Fluggäste von Ryanair auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Wie die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" mitteilte, wollen die deutschen Ryanair-Piloten am Freitag für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Der Streik endet Samstagfrüh. Den Angaben zufolge können alle Verbindungen von und nach Deutschland betroffen sein. Die Piloten wollen damit den Arbeitskampf ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien unterstützen. Der Vereinigung-Cockpit-Chef Locher warf Ryanair vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren und die Verantwortung für die Eskalation zu tragen.



Auf welche Folgen sich Passagiere einstellen müssten, ist bislang unklar. Die Fluggesellschaft Ryanair will sich im Laufe des Tages zu den Streiks äußern und die Kunden darüber informieren, auf welche Ausfälle sie sich konkret einstellen müssen. Bislang sind 146 von 2.400 geplanten Europa-Flügen für Freitag abgesagt worden.