Wegen eines Streiks der Piloten bei Ryanair in mehreren europäischen Ländern müssen sich Reisende heute auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

Der irische Billigflieger strich allein 250 Verbindungen von und nach Deutschland.

Der 24-stündige Ausstand beginnt um drei Uhr früh. Europaweit sind rund 55.000 Passagiere betroffen, davon etwa 42.000 in Deutschland. Zu dem Arbeitskampf hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit aufgerufen. Die Ryanair-Piloten wollen auch in Belgien, Irland, Schweden und den Niederlanden die Arbeit niederlegen. Dort wollte die Fluggesellschaft den Ausstand mit juristischen Mitteln verhindern. Ein Gericht in Haarlem entschied gestern Abend jedoch, dass die Piloten streiken dürfen. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter.