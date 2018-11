Die irische Billigfluglinie Ryanair hat mit der Gewerkschaft Verdi eine Tarifeinigung für das Kabinenpersonal in Deutschland erzielt.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden ein Tarifvertrag und ein Sozialplan unterzeichnet. Ryanair erkennt demnach die Gültigkeit des deutschen Arbeitsrechts für alle in Deutschland stationierten Flugbegleiter an. Zudem soll es in den nächsten zwei Jahren Lohnerhöhungen geben. Verdi bestätigte bislang nur, dass es eine Vereinbarung gebe, ohne Details zu nennen.



Teile des Kabinenpersonals hatten zuletzt im September in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland, die Arbei niedergelegt. Zahlreiche Verbindungen mussten gestrichen werden. Die Gewerkschaft hatte den Ausstand mit dem unzureichenden Angebot von Ryanair in dem schwelenden Tarifkonflikt begründet.