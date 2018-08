Die Gewerkschaft Verdi nimmt heute Verhandlungen mit Ryanair über die Arbeitsbedingungen für die Flugbegleiter auf.

Verdi kündigte an, bei den Gesprächen in Dublin vor allem mehr Geld und eine bessere Absicherung für die rund 1.000 Kabinenbeschäftigten zu fordern. Zudem soll Ryanair die deutschen Sozialstandards anerkennen.



Die Fluglinie sieht sich seit längerem dem Vorwurf ausgesetzt, Mitarbeiter schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Das Unternehmen bestreitet das. Bei Ryanair war es zuletzt in der vergangenen Woche wegen eines Pilotenstreiks zu hunderten Flugausfällen gekommen.