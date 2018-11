Die Billigfluggesellschaft Ryanair darf nach einem Gerichtsurteil Piloten nicht aus den Niederlanden ins Ausland versetzen.

Ein niederländisches Gericht stoppte die geplante Zwangsversetzung von 16 Piloten. Die irische Gesellschaft hatte ihnen im Oktober mitgeteilt, dass sie Anfang November versetzt würden, da der Standort in Eindhoven geschlossen werde. Die Piloten hatten dagegen geklagt und angeführt, dass die Zwangsversetzung eine Reaktion auf die jüngsten Streiks von Mitarbeitern sei. Darin gab das Gericht den Piloten nun recht. Ryanair hatte erklärt, dass der Standort in Eindhoven aus Kostengründen aufgegeben werde. Das Unternehmen kündigte Berufung gegen das Urteil an.