Damit kann die Regierung in Nikosia auf eine bessere Bewertung in näherer Zukunft hoffen. Die Wirtschaft des Landes habe sich seit der Krise weiter normalisiert, heißt es in der Mitteilung von S&P. So erziele die Regierung in Nikosia wieder Haushaltsüberschüsse. Außerdem seien die notleidenden Kredite gegenüber ihrem Höchststand deutlich zurückgegangen.

Die aktuelle Einstufung der Kreditwürdigkeit bleibt aber vorerst bei "BBB". Dies bedeutet eine mittlere Qualität mit einem moderaten Ausfallrisiko.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.