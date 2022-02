Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, warnt vor einem bundesweiten Flickenteppich. (dpa/picture alliance/Jens Krick)

Im ARD-Fernsehen warnte Hans vor großen Unterschieden bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern. Dies könne zu einem "unverantwortlichen Verschiebebahnhof" ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden, sagte der CDU-Politiker. Hans verlangte von der Bundesregierung, abschließend zu klären, wie mit Menschen in den Einrichtungen umgegangen werden soll, die sich trotz Pflicht nicht impfen lassen.

Die Impfpflicht für das Personal unter anderem in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen soll ab Mitte März gelten. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte am Montag angekündigt, die Regeln in seinem Bundesland vorerst nicht durchzusetzen.

