Das Saarland setzt sich dafür ein, dass Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen künftig dauerhaft im erweiterten Führungszeugnis der Täter verzeichnet sind.

Ein Sprecher des Justizministeriums in Saarbrücken erklärte, derzeit könne sich jemand, der wegen eines solchen Missbrauchs etwa zu einem Jahr Haft verurteilt worden sei, theroretisch nach elf Jahren ohne einen Vermerk im erweiterten Führungszeugnis wieder in einer Kita bewerben. Dies müsse zum Schutz der Kinder geändert werden. Nach seinen Angaben vertreten im Bundesrat auch Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern die Forderung, dass die derzeitige Vorschrift aufgehoben wird, wonach der Vermerk nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden muss.



Bundesjustizministerin Lambrecht hatte Anfang des Monats ein Reformpaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorgelegt. Darin ist lediglich eine Verlängerung der Löschungsfristen vorgesehen. Hintergrund der Diskussion sind die jüngsten Fälle massenhaften sexuellen Kindesmissbrauchs etwa in Bergisch-Gladbach und Münster.