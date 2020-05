Nach einem mutmaßlichen Anschlag auf den saarländischen Innenminister Bouillon von der CDU ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Dies schließe auch möglicherweise staatsgefährdende Motive ein, teilte die Behörde in Saarbrücken mit. Nach Angaben der Polizei waren an Bouillons Dienstwagen an mehreren Rädern die Schrauben gelockert worden.



Regierungssprecher Zeyer erklärte, wenn sich der mutmaßliche Anschlag bewahrheite, sei das ein Angriff auf die Grundfeste der Gesellschaft und aufs Schärfste zu verurteilen. Die Demokratie lebe von unterschiedlichen Meinungen, dem politischen Diskurs und dem Ringen um die richtigen Weichenstellungen. Einschüchterung und körperliche Gewalt seien mit Nichts zu rechtfertigen, betonte

Zeyer.