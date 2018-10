Bundeskanzlerin Merkel hat vor wachsendem Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland gewarnt.

Die CDU-Vorsitzende sagte am Abend beim Landesparteitag der saarländischen CDU in Neunkirchen, in der heutigen Zeit gehe es wieder sehr viel um Haltung und Überzeugungen. Darum, nicht falsche Kompromisse zu machen, nicht einfach wegzuhören. Die Kanzlerin fügte hinzu, es gebe ein paar Grundfragen, die müssten ganz eindeutig beantwortet werden. Sie warnte vor nationalen Stereotypen und warb für Europa.