Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat einen Großteil der coronabedingten Beschränkungen des Einzelhandels vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Dabei geht es um die Pflicht zur Terminbuchung und die Beschränkung auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter, die derzeit in zahlreichen Geschäften gilt. Dies sei eine Ungleichbehandlung gegenüber "privilegierten Geschäftslokalen" wie Buchhandlungen und Blumenläden, teilte das Gericht mit. Die gegenwärtige Regelung verletze auch das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit und die Eigentumsgarantie. Zudem bestünden angesichts der Infektionslage erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Betriebseinschränkungen.



Das Gericht gab damit der Betreiberin eines Computerladens recht. Sie hatte in einem Eilverfahren gegen die entsprechende Vorschrift in der Corona-Verordnung des Saarlandes geklagt.



(Az. 2 B 58/21)

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.