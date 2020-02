Der Sturm "Sabine" dürfte auch heute in Deutschland für Beeinträchtigungen sorgen.

Von Westen her ist erneut mit stürmischen Böen zu rechnen. Gestern waren mehrere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. In Bayern blieben rund 25.000 Haushalte wegen beschädigter Leitungen ohne Strom. Es gab zahlreiche Sachschäden, etwa durch umgestürzte Bäume.



Der eingestellte Fernverkehr der Deutschen Bahn lief unterdessen wieder an.