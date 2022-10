Lecks in Nord-Stream-Pipelines

Aufsteigende Blasen: Die Aufnahme des dänischen Militärs zeigt ein Leck an der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee. (imago / UPI Photo / DANISH DEFENCE)

Man könne nun bestätigen, dass es in eigenen Gewässern Detonationen gegeben habe, die zu erheblichen Schäden an den Pipelines geführt hätten, teilte die Staatsanwaltschaft in Stockholm mit. Am Tatort seien Teile sichergestellt worden, die nun weiter untersucht würden. Die schwedische Küstenwache hatte das Gebiet während der Ermittlungen für Schiffe, Taucher und U-Boote gesperrt. Zuvor waren tagelang aus insgesamt vier Lecks an den beiden Pipelines - zwei davon in schwedischen, zwei in dänischen Gewässern - große Mengen Gas an die Wasseroberfläche aufgestiegen.

Seismologische Institute in Skandinavien hatten Erschütterungen registriert, die etwa von größeren Sprengladungen gestammt haben könnten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.