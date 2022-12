EU-Parlament

Sacharow-Preis an das ukrainische Volk verliehen

Das Europäische Parlament hat das ukrainische Volk mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet. Parlamentspräsidentin Metsola sagte bei der Zeremonie in Straßburg, die Menschen in der Ukraine kämpften im Krieg nicht nur um Unabhängigkeit, sondern um Werte. Auf diesen Werten von Demokratie und Freiheit ruhe das Leben in der Europäischen Union.

14.12.2022