EU-Parlament

Sachrow-Preisverleihung des Europäischen Parlaments an das ukrainische Volk. (AFP / FREDERICK FLORIN)

Parlamentspräsidentin Metsola sagte bei der Zeremonie in Straßburg, die Menschen in der Ukraine kämpften im Krieg nicht nur um Unabhängigkeit, sondern um Werte. Auf diesen Werten von Demokratie und Freiheit ruhe das Leben in der Europäischen Union. Man habe lange den Luxus gehabt, sie als selbstverständlich hinzunehmen.

Stellvertretend für das ukrainische Volk waren unter anderem der Bürgermeister der besetzten Stadt Melitopol, Fedorow, sowie die Menschenrechtsaktivistin Matwijtschuk anwesend. Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde per Video zugeschaltet. Er sagte, jeder Versuch, Europa und der Ukraine die Freiheit zu nehmen, sei ein Verbrechen. Selenskyj rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges auf.

Der Sacharow-Preis ist die höchste Auszeichnung des EU-Parlaments. Er wird seit 1988 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich besonders für Menschenrechte sowie für die Achtung des Völkerrechts einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.