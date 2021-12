Daria Nawalnaya, Tochter des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, nimmt stellvertretend für ihren Vater den Sacharow-Preis des EU-Parlaments entgegen. Neben ihr sind Parlamentspräsident David Sassoli und Nawalnys Berater Leonid Wolkow. (AFP / Julien WARNAND)

Sie sagte vor dem Plenum in Straßburg, dass sie im Namen ihres Vaters Reden halte, weil dieser weiterhin im Gefängnis sitze. Auch andere Sacharow-Preisträger teilten dieses Schicksal. "Wo sind die Preisträger des letzten Jahres - die belarussische Opposition - jetzt? Größtenteils im Gefängnis." Auch der Friedensnobelpreisträger und chinesische Dissident Lui Xiaobo sei in Haft gestorben. Sie frage sich, warum es so schwer sei, Personen zu befreien, die für Menschenrechte kämpften - und das in Europa im 21. Jahrhundert.

Daria Nawalnaja forderte in ihrer Rede ein entschiedenes Auftreten der Welt gegen Russlands Präsidenten Putin. Ihr Vater habe ihr aufgetragen zu sagen: "Niemand darf es wagen, Russland mit Putins Regime gleichzusetzen. Russland ist ein Teil von Europa." Aber Europa müsse auch seinen eigenen Werten gerecht werden. Es könne nicht sein, dass europäische Banken Milliardensummen von "Putin und seinen Freunden" wüschen und dass sich in Straftaten verwickelte Oligarchen weiter frei in Europa bewegen dürften, kritisierte Nawalnaja.

Sassoli würdigt Nawalnys Entschlossenheit

Nawalny hatte im Sommer vergangenen Jahres einen Mordanschlag mit Nervengift überlebt. Er macht den Kreml für den Anschlag verantwortlich. Bei seiner Rückkehr nach Russland wurde er festgenommen. Im Februar wurde er wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Das EU-Parlament fordert seine sofortige Freilassung. Parlamentspräsident Sassoli würdigte bei der Verleihung der mit 50.000 Euro dotierten Auszeichnung die Entschlossenheit, mit der Nawalny für die Menschenrechte und Grundfreiheiten kämpfe.

Die Vergabe des renommierten Sacharow-Preises an Nawalny dürfte vom Kreml als Affront aufgefasst werden. Die Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten sind derzeit wegen des Aufmarsches von russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine besonders angespannt. Der Preis ist nach dem verstorbenen russischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow benannt. Er wird verliehen an Menschen, die sich "in besonderer Weise für die Menschenrechte" und für Demokratie eingesetzt haben.

