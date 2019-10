Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an den inhaftierten chinesisch-uigurischen Wissenschaftler Ilham Tohti.

Das teilte Parlamentspräsident Sassoli in Straßburg mit. Tohti ist einer der bekanntesten Vertreter der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. Er wurde vor fünf Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt; der Vorwurf lautete auf "Separatismus".



Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen.