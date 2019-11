Der freigelassene Filmemacher Senzow hat das EU-Parlament vor Naivität gegenüber dem russischen Präsidenten gewarnt.

Es sei derzeit zwar viel die Rede von Aussöhnung und Frieden mit Russland, sagte der Ukrainer vor den Abgeordneten in Straßburg. Dennoch glaube er Putin nicht und lege den Abgeordneten nahe, ihm ebenfalls nicht zu glauben. Senzow nahm nachträglich den Sacharow-Preis des EU-Parlaments entgegen, nachdem er im September bei einem Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland freigelassen worden war.



Nach der russischen Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim war der Ukrainer 2015 in einem umstrittenen Prozess in Russland zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Während seiner Haft trat er für mehrere Monate in einen Hungerstreik, um die Freilassung politischer Gefangener zu erwirken. Der Sacharow-Preis ist der wichtigste Menschenrechtspreis Europas.