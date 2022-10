Europäisches Parlament

Parlamentspräsidentin Metsola erklärte zur Begründung, die Auszeichnung richte sich an die Ukrainer, die gerade für ihr Land kämpften ebenso wie an all jene, die zur Flucht gezwungen worden seien oder Angehörige und Freunde verloren hätten. Metsola betonte, der russische Angriffskrieg in dem Land bedeute einen hohen Preis für die Menschen dort. Sie verteidigten nicht nur ihre Heimat und ihre Unabhängigkeit, sondern auch ganz allgemein Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.