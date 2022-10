Europäisches Parlament

Der Sacharow-Preis 2022 geht an die ukrainische Bevölkerung (Archivbild). (pa/dpa/Philipp von Ditfurth)

Parlamentspräsidentin Metsola erklärte zur Begründung, die Auszeichnung richte sich an die Ukrainer, die gerade für ihr Land kämpften ebenso wie an all jene, die zur Flucht gezwungen worden seien und an jene, die Angehörige und Freunde verloren hätten. Metsola betonte, sie wisse, dass die tapfere ukrainische Bevölkerung nicht aufgeben werde. Der russische Angriffskrieg in dem Land bedeute einen hohen Preis für die Menschen dort. Sie verteidigten nicht nur ihre Heimat und ihre Unabhängigkeit, sondern auch ganz allgemein Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit - und das, Zitat, "gegen ein brutales Regime", das unsere Demokratie zu untergraben versuche.

Die Verleihungszeremonie findet am 14. Dezember in Straßburg statt. Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich besonders für Menschenrechte und Minderheitenschutz sowie für die Achtung des Völkerrechts und für geistige Freiheit einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.