Der chinesisch-uigurische Wissenschaftler Ilham Tohti hat den Sacharow-Preis des Europaparlaments erhalten. Damit würdigte das Plenum seinen friedlichen Einsatz für die Rechte der Uiguren und den Dialog mit den Han-Chinesen.

Seine Tochter nahm den Sacharow-Preis in Straßburg stellvertretend für ihren Vater entgegen. Tohti war in China wegen angeblich separatistischer Bestrebungen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, sich gegenüber seinen Studenten positiv zu gewaltbereiten uigurischen Aktivisten geäußert und sie zur Auflehnung angestachelt zu haben.

Tochter ohne Kontakt zu Ilham

Seine Tochter Jewher Ilham sagte, sie wolle ihren Vater unterstützen, auch wenn sie nicht wisse, wo er sich derzeit befinde. Sie glaube fest, dass er noch am Leben sei. "Das Volk der Uiguren braucht Sie", appellierte Ilham an die EU-Abgeordneten. Die EU-Mitgliedsländer sollten China zur Verantwortung ziehen.



Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen.

Uiguren-Weltkongress fordert Sanktionen gegen China

Der Vizepräsident des Weltkongresses der Uiguren, Can, bezeichnete die Verleihung an Tohti als ein starkes Zeichen, dass die Menschenrechtsverletzungen in China anerkannt würden. Deutschland forderte er auf, wirtschaftliche Sanktionen gegen China zu verhängen. Als Grund nannte Can die Repressionen gegen die muslimische Minderheit in der autonomen Provinz Xinjiang. Man wolle dort ein ganzes Volk auslöschen, sagte Can im Deutschlandfunk.