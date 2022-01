Feuerwehrleute zersägen einen großen Baum, der auf ein Wohnhaus gestürzt ist. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Rettungsleitstellen in den betroffenen Gebieten meldeten zahlreiche Einsätze, häufig wegen umgestürzter Bäume, herabfallender Dachziegel oder umgewehter Baustellen-Absperrungen. Die Bahn stellte den Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen vorübergehend ein. Auch im Regionalverkehr gibt es Ausfälle und Verspätungen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. In Hamburg wurde ein Krisenstab in der Innenbehörde eingerichtet, um dort Kompetenzen im Falle einer Sturmflut zu bündeln. Einige Straßen wurden bereits vorsorglich gesperrt.

Auf der Nordsee bekam ein 190 Meter langer Frachter Probleme beim Manövrieren. Er konnte laut dem Havariekommando in Cuxhaven inzwischen mit Notschleppern gesichert werden.

