Im ostsächsischen Ostritz im Landkreis Görlitz haben nach Veranstalterangaben mehr als 3.000 Menschen an einem mehrtägigen Friedensfest als Protest gegen ein zeitgleich stattfindendes Neonazi-Festival teilgenommen.

Mit dem Gegenprogramm wollte die 2.300 Einwohner zählende Kommune gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, Einrichtungen und den Kirchen ein deutliches Zeichen für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz setzen. Eröffnet worden war die Veranstaltung bereits am Freitag mit einer Lichterkette um den Marktplatz herum. Daran beteiligte sich auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Der CDU-Politiker rief die Mitte der Gesellschaft zu mehr Zivilcourage auf. Bürgermeisterin Prange (Parteilos) forderte mehr Unterstützung für die Kommunen ikm Kampf gegen Rechtsextremismus. Es müssten schnellstmöglich rechtliche Möglichkeiten geschaffen werden, um der Vernetzung von rechtsextremen Strukturen unter dem Deckmantel des Versammlungsschutzes entschieden entgegentreten zu können.



Die Rechtsextremen hatten sich bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr auf einem privaten Hotelgelände in dem Ort zu einem bundesweiten "Schild und Schwert"-Festival versammelt. Laut Polizei reisten dazu mehrere hundert Personen an. Im April waren noch mehr als 1.100 Rechtsextreme gekommen.



Bis zu 900 Beamten aus verschiedenen Bundesländern wurden eingesetzt. 18 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet darunter Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, das Sprengstoffgesetz, wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Körperverletzung. Alle Straftaten seien dem rechten Spektrum zuzuordnen, hieß es.