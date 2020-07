Bei der Kontrolle eines Kühllasters auf der Autobahn 17 an der Grenze zu Tschechien sind 31 Migranten im Laderaum entdeckt worden.

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, das Fahrzeug mit türkischer Zulassung sei in Richtung Dresden unterwegs gewesen. Beamte der Bundespolizei und des Zolls hatten den Lkw gestern Abend kontrolliert. Details sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.



Immer wieder werden Migranten in Europa in Kühlfahrzeugen von einem Land ins andere geschleust, teils mit tödlichen Folgen. 2015 waren in Österreich im luftdicht verschlossenen Laderaum eines aus Ungarn gekommenen Fahrzeugs die Leichen von 71 erstickten Menschen entdeckt worden. 2019 wurden in einem Kühllaster in Großbritannien 39 tote Vietnamesen entdeckt.