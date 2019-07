Die AfD in Sachsen will Verfassungsbeschwerde dagegen einlegen, dass ein Großteil ihrer Listenkandidaten zur Landtagswahl nicht zugelassen wurde.

Das kündigte Landesparteichef Urban in Dresden an. Er betonte, die AfD habe keine Fehler bei der Aufstellung der Liste gemacht. Urban sprach von einem politischen "Willkürakt" der Landeswahlleitung. Deren Ziel sei es, den stärksten Mitbewerber zur Landtagswahl am 1. September entscheidend zu schwächen.



Der Landeswahlausschuss hatte am vergangenen Freitag nur die ersten 18 von 61 Plätzen auf der AfD-Landesliste für gültig erklärt und die Streichung des Rests mit formalen Fehlern begründet. Die zweite Versammlung zur Besetzung der hinteren Listenplätze sei nicht regulär gewesen.