Der Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalts Landtag, Kirchner, begrüßt die Debatte innerhalb der CDU zum Umgang mit seiner Partei.

Es gibt einen Kern an Konservativen in der CDU, der versuche, sich Luft zu machen, sagte er in Magdeburg. Eine Koalition mit der CDU komme aber ohnehin nur infrage, wenn die AfD der Seniorpartner sei - also stärkste Kraft.



Die derzeitigen Koalitionspartner der CDU, SPD und Grüne, forderten indes eine eindeutige Distanzierung. Grünen-Landeschefin Sziborra-Seidlitz sagte, die CDU müsse "sich bekennen, ob sie sich weiter als Teil der demokratischen Mitte versteht". Sachsen-Anhalts SPD-Chef Lischka sprach von "großer Besorgnis über die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit mit der CDU in der gemeinsamen Regierungskoalition. Wenn es CDU-Landeschef Stahlknecht nicht schaffe, alle in der CDU auf eine konstruktive Zusammenarbeit der Demokraten einerseits und klare Abgrenzung von der AfD andererseits zu verpflichten, werde es eng. Die SPD-Fraktionschefin im Magdeburger Landtag, Pähle, führte aus, die SPD habe sich 2016 für die Kenia-Koalition entschieden, damit Rechtsextremisten keinen Einfluss auf die Landespolitik bekämen. "Das ist die rote Linie."

Stahlknecht: Mit mit wird es keine Koalition mit der AfD geben

CDU-Landeschef Stahlknecht stellte am Nachmittag einen Beschluss des geschäftsführenden Landesvorstands vor. Eine institutionelle und strategische Zusammenarbeit mit der AfD werde es nicht geben, heißt es darin. Stahlknecht selbst betonte ausdrücklich, eine Koalition mit der AfD werde es mit ihm nicht geben. Zuvor hatte CDU-Generalsekretär Ziemiak per Twitter die Position der Partei bekräftigt, wonach es keine Koalition mit der AfD geben wird. Das sei Beschluss des Bundesparteitages.



Anlass der Diskussion ist ein Interview des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Magdeburger Landtag, Thomas, mit der "Mitteldeutschen Zeitung". Darin äußerte er, die CDU sollte eine Koalition nicht ausschließen. Momentan sei ein solches Bündnis nicht möglich, man wisse aber nicht, wie die Lage in zwei oder fünf Jahren sei. Die AfD habe zwar viele radikale Politiker, es gebe aber auch liberale Kräfte. Thomas hat dem Bericht zufolge mit seinem Fraktionskollegen Zimmer ein Papier aufgesetzt, in dem sie betonen, die Wähler von CDU und AfD verfolgten gemeinsame Ziele. Es müsse wieder gelingen – Zitat "das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen".