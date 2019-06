Der AfD-Fraktionschef in Landtag von Sachsen-Anhalt, Kirchner, begrüßt die Debatte in der CDU über den Umgang mit seiner Partei.

Kirchner sagte in Magdeburg, es gebe einen Kern an Konservativen in der CDU, der versuche, sich Luft zu machen. Eine Koalition mit den Christdemokraten komme aber ohnehin nur infrage, wenn die AfD der Seniorpartner sei - also stärkste Kraft.



Die derzeitigen Koalitionspartner der CDU in Sachsen-Anhalt - SPD und Grüne - forderten eine eindeutige Distanzierung von der AfD.



Anlass der Diskussion ist ein Interview des CDU-Fraktionsvizes im Magdeburger Landtag, Thomas. Er sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", momentan sei ein Bündnis mit der AfD zwar nicht möglich. Man wisse aber nicht, wie die Lage in zwei oder fünf Jahren sei. Die AfD habe zwar viele radikale Politiker, es gebe aber auch liberale Kräfte.



CDU-Landeschef Stahlknecht betonte dagegen, eine Koalition mit der AfD werde es mit ihm nicht geben.