Unter hohen Corona-Hygiene-Auflagen sind die Mitglieder der AfD in Sachsen-Anhalt zusammengekommen, um ihre Kandidaten für die Landtagswahl aufzustellen.

Landesparteichef Reichardt rief die Teilnehmer zu Beginn der Sitzung dazu auf, auch am Platz eine Maske zu tragen. Die AfD will bis in den späten Abend ihre Bewerberlisten für die Landtagswahl am 6. Juni 2021 abstimmen. Geplant ist, 40 Plätze zu vergeben. Bei der Wahl 2016 kamen 25 AfD-Vertreter in den Magdeburger Landtag, viele über Direktmandate. Mehrere von ihnen, unter ihnen der einstige Afd-Landeschef Poggenburg, haben Partei und Fraktion inzwischen wieder verlassen.

