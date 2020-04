Die AfD in Sachsen-Anhalt will den Magdeburger Bundestagsabgeordneten Pasemann nach Antisemitismus-Vorwürfen aus der Partei ausschließen.

Der Landesvorstand habe ein entsprechendes Verfahren beschlossen, sagte AfD-Landeschef Reichardt der Deutschen Presse-Agentur.



Pasemann hatte in einer Twitter-Nachricht über ein Foto des ehemaligen Vize-Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Friedman, die Überschrift "Der ewige Friedman!" gestellt. Da diese an den Titel des antisemitischen NS-Propagandafilms "Der ewige Jude" erinnerte, löste die Aktion im Netz Empörung aus. Pasemann erklärte anschließend, der Tweet sei "ungeschickt formuliert" und die sprachliche Nähe zum NS-Film nicht beabsichtigt gewesen.



Pasemann ist in seinem Landesverband seit langem umstritten. Ein erstes Auschlussverfahren im Jahr 2018 war vom AfD-Bundesvorstand aber abgelehnt worden.