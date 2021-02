Der Pharmahersteller AstraZeneca will seine Produktion von Corona-Impfstoff ausweiten und setzt dabei auf den Standort Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt.

Der britisch-schwedische Konzern und das örtliche Unternehmen IDT Biologika unterzeichneten eine Absichtserklärung. In Dessau sollen demnach neue Produktionsanlagen entstehen, um dort eine der größten Impfstoff-Anlagen in Europa aufzubauen. Sie könnte allerdings erst Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen.



Kurzfristig wird AstraZeneca nach eigenen Angaben prüfen, ob es im zweiten Quartal dieses Jahres die Liefermengen seines Covid-19-Impfstoffs erhöhen kann. In Dessau besteht dafür bereits eine Abfüllanlage.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.