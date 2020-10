Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht hat von Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Bereitschaftspolizei in seinem Land berichtet.

Eine Kantine der Sicherheitsbehörde soll über Jahre hinweg intern nur als "Jude" bezeichnet worden sein, sagte Stahlknecht. In E-Mails sollen sich Beamte zum Mittagessen beim "Juden" verabredet haben. Die komplette Dienststelle habe davon gewusst und nichts dagegen unternommen, hieß es weiter. Der CDU-Politiker erklärte, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Rassismus hätten in der gesamten Gesellschaft keinen Platz und damit auch nicht in der Landespolizei. Er kündigte eine externe und unabhängige Sonderkommission an.

