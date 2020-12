In Sachsen-Anhalt hat die AfD ihren Fraktionsvorsitzenden Kirchner zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl bestimmt.

Auf dem Parteitag auf dem Magdeburger Messegelände erhielt er ohne Gegenkandidaten rund 87 Prozent der abgegebenen Stimmen. Kirchner wird dem offiziell aufgelösten rechten "Flügel" um den Thüringer AfD-Chef Höcke zugerechnet. In einer Rede erklärte Kirchner, Ziel seiner Partei sei, alle ausreisepflichtigen Ausländer abzuschieben und mehr Geld in die Förderung von Familien zu investieren. Kein - Zitat - "deutsches Paar" solle sich aus finanziellen Gründen gegen Kinder entscheiden.



Zu dem Parteitag versammelten sich rund 400 Mitglieder unter strengen Hygieneauflagen und Kontrollen von Mitarbeitern des Landesverwaltungsamtes. Das Treffen musste wegen einer Bombendrohung am Nachmittag unterbrochen werden.

