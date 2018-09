Parallel zu einer Demonstration rechter Anhänger ist in Köthen kurzfristig ein Bürgerfest angesetzt worden, das für eine weltoffene Stadt werben soll.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, CDU, und Wissenschaftsminister Willingmann, SPD, nehmen nach Angaben der Landesregierung am Nachmittag teil. Beide wollten sich für ein tolerantes Sachsen-Anhalt einsetzen, hieß es.



Fast 2.000 ausländische Studierende bereicherten das Leben in Köthen, teilte Wissenschaftsminister Willingmann mit. Um so fassungsloser mache es ihn, wenn ein tragischer Todesfall politisch instrumentalisiert werde. Vor drei Wochen war in der Stadt ein 22-Jähriger an einem Herzinfarkt gestorben. Zuvor hatte er sich in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet und wurde dabei geschlagen.