Die neue CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat den bisherigen Vorsitzenden Borgwardt erneut zum Fraktionschef gewählt. Mit wem die CDU künftig regieren wird, ist aber noch offen. Der neue Landtag in Sachsen-Anhalt muss sich spätestens am 6. Juli konstituieren.

Zunächst trafen sich die CDU-Abgeordneten zu ihrer ersten Sitzung. Dabei wurde auch der Parlamentarische Geschäftsführer Kurze im Amt bestätigt. Borgwardt sprach von einem starken Umbruch in der Magdeburger CDU-Fraktion, wie er ihn in 19 Jahren Parlamentszugehörigkeit nicht erlebt habe. Die neuen Kolleginnen und Kollegen sollten sich zunächst kennenlernen können, bevor man weitere Posten besetze.

Suche nach Koalitionspartner

Sachsen-Anhalts CDU-Chef Schulze bot SPD, Grüne und FDP konstruktive Gespräche an. Er sagte im mdr-Hörfunk, es sei der falsche Zeitpunkt, "um so früh nach der Wahl irgendwelche Dinge für die Zukunft kategorisch auszuschließen". Es gehe darum, "nicht ausschließlich parteipolitisch zu denken", sondern dass man darüber diskutiere, wie man das Land weiterentwickeln wolle.



Zuvor hatten die Grünen wie die FDP jeweils eine Koalition mit der CDU und der SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt ausgeschlossen. Damit wird die bisherige schwarz-rot-grüne Regierungskoalition ihre Arbeit nicht fortsetzen können.

Zeichen auf Jamaika-Koalition?

Hintergrund der Entscheidung ist wie auch bei der FDP, dass CDU und SPD in einem Zweier-Bündnis nach der gestrigen Wahl bereits auf eine eigenständige, knappe Mehrheit von einem Sitz kommen. Sowohl Grüne als auch FDP wollen einem solchen Bündnis nicht als dritte Fraktion zu einer breiteren Mehrheit verhelfen. Für Ministerpräsident Haseloff und seine CDU kommt damit neben der möglichen Koalition mit der SPD nur noch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen in Frage. Dafür zeigten sich zumindest die Grünen auch offen.



Der CDU-Landesvorstand hatte am Abend beschlossen, Grünen, Sozialdemokraten und Freien Demokraten Sondierungsgespräche anzubieten. Das hätten am Montagabend der Landesvorstand und Vertreter der Kreisverbände beschlossen, teilte die Partei mit. Eine klare Präferenz äußerte Haseloff nicht. Eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken hatte die CDU ausgeschlossen. Die SPD und die Grünen beschlossen bereits, die Einladung der CDU zu Gesprächen anzunehmen.



Die Christdemokraten waren aus der gestrigen Landtagswahl als deutlich stärkste Kraft hervorgegangen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.