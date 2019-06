Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Borgwardt, bestreitet "Abgrenzungsschwierigkeiten" seiner Partei zur AfD.

Es gebe keine wie auch immer geartete Form der Zusammenarbeit, sagte Borgwardt im Deutschlandfunk. Er sehe derzeit auch keine liberaleren Kräfte in der AfD, die das ändern könnten. Damit widersprach Borgwardt seinem Stellvertreter Thomas. Dieser hatte gestern in der "Mitteldeutschen Zeitung" erklärt, Stand jetzt sei eine Koalition mit der AfD nicht möglich. Man wisse aber nicht, wie die Lage in zwei oder fünf Jahren sei. Thomas verwies auf - Zitat - "liberalere Kräfte" in der AfD, die sich durchsetzen könnten.



Das Interview stieß unter anderem in der Bundesebene der CDU auf Widerspruch. Generalsekretär Ziemiak erklärte, die CDU lehne jede Zusammenarbeit mit der AfD strikt ab.