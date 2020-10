Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, ist vom CDU-Kreisverband in seiner Heimatregion Wittenberg zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2021 nominiert worden.

Ein Sprecher des Verbandes bestätigte, alle 23 stimmberechtigten Parteimitglieder hätten dafür votiert.



Haseloff hatte im September bekanntgegeben, dass er wieder als Spitzenkandidat für die CDU in Sachsen-Anhalt antreten will. Die endgültige Abstimmung darüber soll auf einer Landesvertreterversammlung am 21. November erfolgen.

