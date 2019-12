Die CDU Sachsen-Anhalt hat dem Kommunalpolitiker Möritz ein Ultimatum gestellt.

Die Partei beschloss, dass Möritz bis spätestens zum 27. Dezember "lückenlos und vollständig" seine Aktivitäten und Vernetzungen in der rechtsextremistischen Szene darlegen muss. Der Landesverband erklärte weiter, wer "bewusst am Körper oder an der Kleidung äußere Erkennungszeichen" trage, die auf eine rechtsextreme oder antisemitische Gesinnung schließen ließen, könne nicht Mitglied der CDU Sachsen-Anhalt sein.



Möritz hatte vor einer Woche eingeräumt, im Jahr 2011 Ordner bei einer Neonazi-Demo gewesen zu sein. Er trägt eine bei Rechtsextremen als Erkennungssymbol beliebte Tätowierung am Ellenbogen. Bis vor wenigen Tagen war er Mitglied in einem unter Rechtsextremismus-Verdacht stehenden Verein.