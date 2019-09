Nach den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg wird in der CDU Sachsen-Anhalt weiter über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD nachgedacht.

Anlass ist ein internes Positionspapier des Harzer CDU-Kreisverbandes, aus dem die "Volksstimme" aus Magdeburg zitiert. Der mitgliederstärkste Verband des Landes lasse darin "den ausdrücklichen Wunsch nach einer Annäherung an die AfD erkennen", schreibt die Zeitung. In dem Papier wird verlangt, künftige Regierungsbündnisse müssten für die CDU mit den Parteien erfolgen, mit denen es die größten Schnittmengen gebe. Zwar werde die AfD nicht ausdrücklich genannt, dass sie gemeint sei, gehe aber aus dem Forderungskatalog des CDU-Kreisverbandes hervor. CDU-Landeschef Stahlknecht distanzierte sich nicht von den Überlegungen. Es gebe in der CDU keine Denkverbote, sagte er der "Volksstimme". Er verbiete niemandem den Mund.



Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Kurze, bekräftigte die Haltung, wie die Volksstimme weiter berichet. In ihren strategischen Überlegungen sollte die CDU nichts ausschließen, betonte Kurze demanch. Es müsse ergebnisoffen diskutiert werden: "Wir brauchen keine Bevormundung und keine Denkverbote." Möglich sei auch eine CDU-Minderheitsregierung. Bei sozialen Themen könne dann eine Mehrheit mit den linken Parteien gesucht werden. Bei der inneren Sicherheit mit der AfD, "mit der die inhaltlichen Schnittmengen auf diesem Feld deutlich größer sind als mit SPD und Grünen".

"Das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen"

Der Kurs des Harzer Kreisverbandes gegenüber der AfD hatte bereits im Juni für Gesprächsstoff gesorgt. Damals hatte der stellvertretende CDU-Fraktionschef im Landtag und Harzer Kreisvorsitzender, Thomas, eine "Denkschrift" mitverfasst. Besonders die These, es müsse wieder gelingen, "das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen", sorgte für Widerspruch. - Die CDU hatte auf ihrem Bundesparteitag im Dezember in Hamburg dagegen beschlossen, sie lehne "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab".



Besorgt über die Debatte äußerten sich Vertreter der Wirtschaft. Keinesfalls dürfe der Eindruck entstehen, Fremdenfeindlichkeit sei in Sachsen-Anhalt womöglich staatstragend, erklärte etwa der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, Brockmeier. In Sachsen-Anhalt finden 2021 Landtagswahlen statt.