In Sachsen-Anhalt wollen CDU, SPD und FDP die künftige Regierung bilden.

Die Parteispitzen hätten sich auf den Entwurf eines Koalitionsvertrags geeinigt, hieß es in Magdeburg. Über den Entwurf müssen bei CDU und SPD noch die Mitglieder entscheiden, bei der FDP ein Parteitag.



Die Gespräche sollten ursprünglich bereits Ende vergangener Woche abgeschlossen werden, wurden dann aber nochmals vertagt. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni war die CDU von Ministerpräsident Haseloff stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.