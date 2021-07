Sachsen-Anhalt steuert auf eine schwarz-rot-gelbe Koalition zu.

Die Landesvorsitzenden von CDU, SPD und FDP kündigten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Magdeburg an, Gespräche über ein solches Bündnis aufzunehmen.



Vorangegangen waren mehrere Sondierungen zwischen den drei Parteien. Rechnerisch verfügen CDU und SPD bereits zu zweit über eine knappe Mehrheit von einer Stimme im Landtag. Eine sogenannte Deutschlandkoalition, an der auch die FDP beteiligt wäre, würde über 56 der 97 Sitze verfügen.



Bislang regierte die CDU unter ihrem Ministerpräsident Haseloff in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit SPD und Grünen.

