Ein Veto aus Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags rückt näher.

Die CDU-Vertreter würden Anfang Dezember im zuständigen Landtags-Ausschuss mit "Nein" stimmen, kündigte Fraktionschef Borgwardt in Magdeburg an. Er meinte, die jüngste Anhörung der Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio habe an der Ablehnung nichts geändert.



Auch die AfD als größte Oppositionsfraktion ist gegen den Staatsvertrag, der eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags für die öffentlich-rechtlichen Sender ab Januar von 17 Euro 50 auf 18 Euro 36 vorsieht. Beide Fraktionen haben die Mehrheit im Landtag, der dann Mitte Dezember das letzte Wort hat. SPD und Grüne erklärten, sie wollten noch einmal versuchen, ihren Koalitionspartner CDU umzustimmen.



Ein "Nein" aus Magdeburg würde den Staatsvertrag einschließlich der Beitragserhöhung zu Fall bringen, da hier im Kreis der Länder Einstimmigkeit erforderlich ist.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.