Nach dem Corona-Ausbruch mit bisher elf Toten in einem Seniorenzentrum im brandenburgischen Schorfheide gibt es einen ähnlichen Fall in Sachsen Anhalt.

Wie der MDR berichtete, starben zwei Menschen in einer Einrichtung in Salzwedel in der Altmark. Landrat Ziche sagte dem Sender, von den 45 Bewohnern des Altenheims hätten sich 29 mit dem Coronavirus infiziert. Zudem habe es positive Tests beim Pflege-Personal gegeben. Ähnlich wie in Schorfheide war den Angaben zufolge auch dort nur ungefähr die Hälfte des Personals geimpft. Auch im baden-württembergischen Schriesheim infizierte sich zuletzt ein Großteil der Bewohner und der Mitarbeiter eines Seniorenzentrum mit dem Coronavirus.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.