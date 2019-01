Der ehemalige AfD-Landeschef in Sachsen-Anhalt, Poggenburg, ist aus der Partei ausgetreten.

Ein Sprecher der Bundespartei teilte mit, Poggenburg habe seinen Austritt per E-Mail erklärt. Zu den Gründen machte er keine Angaben. Medienberichten zufolge will Poggenburg eine neue rechtsgerichtete Gruppierung bilden.



Poggenburg war im März nach mehreren kritisierten Reden auf internen Druck von seinen Ämtern als AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Kürzlich hatte ihn der Bundesvorstand der Partei zwei Jahre lang für alle Ämter gesperrt, nachdem er mit umstrittenen Äußerungen auf Twitter aufgefallen war. In der AfD-Fraktion im Landtag in Magdeburg gab es zuletzt Bestrebungen, ihn auszuschließen.