In Sachsen-Anhalt haben die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen.

Ministerpräsident Haseloff eröffnete in Halle das Rahmenprogramm. Auf einem etwa fünf Kilometer langen Rundweg präsentieren sich in verglasten Schiffscontainern die Bundesländer, Verfassungsorgane und einzelne Gemeinden.



Die zentrale Einheitsfeier findet am 3. Oktober mit einer Rede von Bundeskanzlerin Merkel statt. Das große Bürgerfest zur Deutschen Einheit fällt wie schon im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.